На Донбассе боевики 12 раз обстреливали ВСУ – один военнослужащий погиб, один ранен

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За прошедшие сутки, 5 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Пищевик, Талаковка, Новогригорьевка, Айдан, Крымское и Золотое.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня один оккупант уничтожен, четверо – ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного и Павлополя.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Напомним, что  боевики 4 июня выстрелили из ПТУР по грузовику ВСУ возле Новоселовки Второй – «ГАЗ-66», который вез продукты – в результате чего погибло двое и пострадал один военнослужащий.

Тарас Леонтян

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