Кучма предложил не стрелять в ответ на огонь боевиков

Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ» на огонь боевиков.

Об этом Кучма заявил в Минске на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня, сообщает пресс-служба Администрации Президента.

Он сообщил, что контактная группа обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала «режима тишины», но и механизма его внедрения.

«Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого «режима тишины». Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить», – сказал Кучма.

Он заявил, что заседание рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно.

«Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента», – сказал Кучма.

Напомним, что ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.