Контрразведка задержала в Запорожье террориста, пытавшегося устроить взрыв возле детской площадки

В Запорожье 7 июня СБУ предотвратила теракт – взрыв возле детской площадки.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Задержан подозреваемый, который приехал в Запорожье из Донецка. Он заложил взрывчатку в мусорный бак, чтобы взорвать его с помощью телефонного звонка.

При этом он не знал, что вместо настоящей бомбы у него был муляж. СБУ зафиксировала, как террорист заложил бомбу и пытался её активировать, но у него ничего не вышло. После этого он съездил в гостиницу, где остановился, а через некоторое время вернулся на место преступления. Там его и задержали. Предполагаемая мощность бомбы должна была составлять около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Зона поражения достигла бы радиуса в 10 метров, дополнительную опасность несли бы металлические элементы мусорного бака.

Напомним, что ранее СБУ задержала завербованного в РФ офицера запаса ВСУ, который готовил ликвидацию сотрудников украинской спецслужбы.