«Он пока себя никак не проявил», - Путин впервые высказался о Зеленском

Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «хорошим актером» и пояснил, что не поздравил его с избранием на пост Президента Украины, так как Зеленский называет Россию врагом.

Об этом Путин сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «Униан».

На вопрос модератора, почему он не поздравил Зеленского с избранием, Путин ответил:

- Понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать. Мы не отказываемся от контактов, будем работать, - говорит Путин.

На замечание о том, что Зеленский победил на выборах с «огромным рейтингом», и почему Путин не хочет встретиться с ним без условий, президент РФ заметил:

- Я разве отказывался? Мне никто не предлагал. Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал – он хороший актер. Я говорю серьезно, - сказал Путин.

- Одно дело – кого-то играть, а другое дело – быть кем-то. Для того, чтобы играть, нужен талант, это точно, и один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа: принц и нищий. Там и там нужно быть убедительным, - считает Путин.

По его словам, чтобы заниматься государственными делами, нужны «другие качества».

- Нужен опыт, знания, нужно уметь найти главные проблемы и увидеть их, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, - заявил президент РФ.

По словам Путина, важно объяснять миллионам людей мотивы своего поведения, иметь мужество и характер брать ответственность за последствия от этих решений.

- Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Опыта может не хватать, но это дело наживное… Он пока себя никак не проявил, а то, что мы видим, это противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании – одно, после выборов – другое. Поживем-увидим, - сказал Путин.

При этом, подчеркнул Путин, он не говорит, что Зеленский своими высказываниями «все испортил».

Напомним, ранее Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об «общем гражданстве». При этом тогда он не давал оценку Зеленскому.