ООС: Боевики 26 раз нарушили режим тишины, бойцы ВСУ ранили 10 террористов

9 июня боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них восемь раз применяли запрещенное минскими соглашениями оружие.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что противник использовал 122-мм артиллерию, минометы калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, боевики обстреливали позиции ОС из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 9 июня десять боевиков были ранены, уничтожена одна единица техники.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, в Николаеве группа горожан с цветами и флагами встретила военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые по ротации вернулись из зоны проведения ООС.