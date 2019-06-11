ООС: Боевики 17 раз нарушили режим тишины, 10 террористов ранены, потерь среди ВСУ нет

10 июня незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз- с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

Об этом сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил: шесть раз в Водяном - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Опытном - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, район населенного пункта Пески - с 82-миллимертовых минометов; населенный пункт Марьинка - из минометов калибра 120 миллиметра; Широкино - стрелковое оружие; окраина Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия; Пищевик - станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны пять раз: Зайцево - из минометов калибра 120 миллиметров; Светлодарск – 120-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; район населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; вблизи Новоалександровки - гранатометы; окраина Новгородского - минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки десятерых оккупантов ранили.