«Отбросы просто издевались»: Аброськин заявил, что сообщения о ложных заминированиях в Николаеве и других городах поступали из РФ

Заместитель начальника Национальной полиции Украины - Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов осуществляются с территории Российской Федерации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аброськин отметил, что делается это для дестабилизации ситуации в Украине.

«За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе», – пишет он.

Отметим, что в оперативной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области говорится о ложном сообщении о заминировании 10 июня Южно-Украинской атомно электростанции.

Начальник криминальной полиции также рассказал, что всего пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, шести гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

«Отбросы просто издевались на гражданами Украины», – возмутился Аброськин.

По словам Аброськина, на данный момент известно, что часть этих сообщений точно пришла из РФ.

«Уже можно сказать, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом в указанный временной период, принадлежащий ООО, которое зарегистрировано в РФ», – отметил он.

«От этих ужасных действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда с поддержкой, иногда с ссорами, но, несмотря ни на что, мы будем проверять каждое обращение», – подытожил Аброськин.

Напомним, что 10 июня в Киеве сообщили о заминировании ряда объектов, в том числе и здания Верховной Рады Украины.

Как известно, что утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызова оказался ложным.

Вечером во вторник, 28 мая, в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул», расположенной на улице Адмиральская. До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч.

В четверг, 30 мая, неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев».

Напомним, как в Николаеве на протяжении почти недели аноним заявлял о «минировании» – в последний раз он выбрал зоопарк, костел, аэропорт, отель и завод.