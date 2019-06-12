ООС: Боевики 24 раза нарушили режим тишины, трое украинских военных ранены

За прошедшие сутки на Донбассе ранили трех украинских военных. Боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерии и минометов калибра 120 и 82 мм. НВФ также обстреливали украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Из минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Водяное; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединское; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Пески; из минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Марьинку; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Гнутово; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны семь раз. Из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Попасную; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Крымское, из стрелкового оружия Станицу Луганскую; из артиллерии калибра 122 миллиметров - Гладосово; из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - Золотое; из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новолуганское; из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Пивденное.

По данным разведки, 11 июня два оккупанта уничтожены и 7 - ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты осуществили два обстрела позиций украинских защитников: вблизи Водяного и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ два раза обстреляли позиции Объединенных сил. Под обстрелы попали Новгородское и Зайцево.