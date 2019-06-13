СБУ задержала российского диверсанта, который готовил взрыв цистерны с хлором в системе «Харьковводоканала»

Сотрудники Департамента контрразведки СБУ совместно с УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины предупредили диверсию на объекте критической инфраструктуры – в части системы водоснабжения Харькова и Лозовой.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ «А» задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в поселке Краснопавловка.

«По словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г. Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию. Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила», – говорится в сообщении.

Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Задержанному гражданину Украины объявили подозрение о совершении преступления, предусмотренного статьей 113 («Диверсия») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как контрразведка в Запорожье задержала пенсионера, который хотел взорвать тротил в жилом квартале.