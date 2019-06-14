На Донбассе бойцы ВСУ обнаружили и уничтожили 40 противопехотных мин, которые запрещены Оттавской конвенцией

Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, входящей в состав Объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области обнаружили и обезвредили более 40 противопехотных мин.

Об этом говорится в сообщении командования Операции объединенных сил на странице в Facebook.

«При изучении специалистами происхождения опасных находок было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства», – отметили в командовании ООС, не указывая, о какой стране идет речь.

Также в командовании отметили, что, согласно Оттавской конвенции применение противопехотных мин как одного из средств войны запрещено.

Справка

ПМН-2 - противопехотная фугасная мина нажимного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника. Поражение человеку наносится за счет разрушения нижней части ноги (стопы) при взрыве заряда мины. Мина детонирует, когда человек наступает на датчик (черное крестообразное выступление на верхней плоскости) ПМН.

Украина имела пятый крупнейший арсенал противопехотных мин в мире (после Китая, Российской Федерации, США и Пакистана), который достался ей в наследство от Советского Союза и насчитывал шесть миллионов мин.

В 2005 году украинский парламент ратифицировал Оттавскую конвенцию. Этот договор направлен на прекращение использования противопехотных мин как средства вооруженной борьбы. Последняя мина типа ПМН была ликвидирована в 2003 году в Донецкой области.

Российская Федерация не является участницей Оттавской конвенции.