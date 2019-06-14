ГПУ и СБУ задержали экс-главу «Центризбиркома «ДНР», который проводил «референдум» в 2014 году – ему вменяют госизмену

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании бывшего руководителя «Центральной избирательной комиссии «Донецкой народной республики» Романа Лягина.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, Лягину инкриминируют государственную измену. Его задержание проводили сотрудники ГПУ и СБУ.

При этом Генпрокурор опубликовал фото Лягина в наручниках.

Стоит отметить, что в марте 2019 года нардеп Наталья Веселова заявила, что Лягин выехал на подконтрольную Украины территорию по программе Службы безопасности Украины «Вернись домой», которая освобождает участников незаконных формирований от уголовной ответственности. В самой СБУ эту информацию официально не подтверждали.

Напомним, ранее СБУ задержала завербованного в РФ офицера запаса ВСУ, который готовил ликвидацию сотрудников украинской спецслужбыю

Справка

Роман Викторович Лягин – родился 30 мая 1980 года в городе Донецк.

На выборах Президента Украины в 2004 году был специалистом аппарата по организационно-массовой работе в Донецком областном отделении Партии регионов, в штабе Виктора Януковича

В 2006 году возглавил виртуальную организацию «Политёр». Вступил в ряды Партии регионов. В феврале 2006 года Лягин изменил имя и фамилию, став Александром Викторовичем Лукьянченко для того, чтоб на выборах Донецкого городского головы снизить показатели голосов действующему мэру Александру Лукьянченко. Заявил, что имеет на руках свидетельство из ЗАГСа, о новом имени и фамилии, но паспорт с новыми данными ему так и не выдали.

В марте 2007 года Лягин предложил переименовать Партию регионов в «Партию юго-восточных регионов». При этом он открыто выступал за присоединение восточных регионов к России и уничтожение Украины. На следующий, 2008 год он объявил о своем намерении принять участие в выборах мэра Киева и планах по сносу Крещатика после своего избрания.

На выборах в Верховную Раду Украины 2012 года баллотировался по 44 мажоритарному избирательному округу Донецка как самовыдвиженец. По результатам голосования набрал 0,33% голосов и занял последнее место среди кандидатов. По мнению экспертов, Лягин был техническим кандидатом «регионала» Николая Левченко. В том же 2012 году — возглавлял ДГОО «Курское землячество».

В январе 2014 года Лягин был задержан правоохранительными органами Украины, однако вскоре он был выпущен на свободу.

Был активным участником создания террористической «ДНР», был главой так называемой «ЦИК «ДНР» на референдуме 11 мая 2014 года. Короткое время был «министром труда и социальной политики «ДН»Р. С 26 сентября 2014 года снова возглавил «ЦИК «ДНР».

В апреле 2016 ввиду противоречий с другими главарями группировки боевиков «ДНР» был отправлен в отставку, 12 апреля задержан «силовиками» «ДНР», позже освобожден и уехал в Россию.