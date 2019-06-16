ООС: Боевики 21 раз нарушили режим тишины и использовали запрещенное оружие – одного оккупанта уничтожили

За минувшие сутки, 15 июня, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял позиции наших бойцов вблизи Лебединского, Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхнеторецкого и Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны возле Станицы Луганской, Новолуганского, Крымского, Зайцевого и Травневого.

По информации штаба ООС, боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметров. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки 15 июня одного оккупанта было уничтожено», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции Объединенных сил три раза. Под вражеский обстрел попали позиции ВСУ возле Водяного и Крымского, один военнослужащий получил ранения.