Украинская полиция заочно сообщила о подозрении трем итальянским террористам, воевавшим на Донбассе

Подразделения полиции Донецкой и Луганской областей собрали исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
По его словам, «иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины». Эти наемники участвовали в террористических организациях «ДНР» и «ЛНР».
- Андреа Пальмери (Palmeri Andrea), 39 лет, уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии.
- Габриель Каругати (Karugati Gabriel) 30 лет, гражданин Италии.
- Максимилиан Каваллери (Cavalleri Massimiliano), 44 года, гражданин Италии.
Всем трем объявили о подозрении в участии в незаконных террористических формированиях.
«Они не должны быть забыты, придет время, и они обязательно будут отловлены, как звери, и будут отвечать за совершенные преступления на территории нашей страны», - заявил Аброськин.
Напомним, что в Чехии местного военного приговорили к условному сроку за службу в рядах террористов «ДНР».