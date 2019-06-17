Украинская полиция заочно сообщила о подозрении трем итальянским террористам, воевавшим на Донбассе

Подразделения полиции Донецкой и Луганской областей собрали исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, «иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины». Эти наемники участвовали в террористических организациях «ДНР» и «ЛНР».

- Андреа Пальмери (Palmeri Andrea), 39 лет, уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии. - Габриель Каругати (Karugati Gabriel) 30 лет, гражданин Италии. - Максимилиан Каваллери (Cavalleri Massimiliano), 44 года, гражданин Италии.

Всем трем объявили о подозрении в участии в незаконных террористических формированиях.

«Они не должны быть забыты, придет время, и они обязательно будут отловлены, как звери, и будут отвечать за совершенные преступления на территории нашей страны», - заявил Аброськин.

Напомним, что в Чехии местного военного приговорили к условному сроку за службу в рядах террористов «ДНР».