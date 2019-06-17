Совет Евросоюза подтвердил, что считает незаконной аннексию Крыма Россией

В Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС заявляют, что непризнание аннексии Крыма Россией является фундаментальным подходом для развития сотрудничества в Черном море.

Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на выводы Совета ЕС по задействованию Евросоюза в региональном сотрудничестве в регионе Черного моря.

Совет ЕС обеспокоен вызовами в области безопасности в регионе Черного моря. В этом контексте он подтверждает, что соблюдение международного права, в том числе принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву и, в частности свободы судоходства, а также стратегических решений ЕС и его политики непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода относительно регионального сотрудничества в регионе Черного моря. Кроме того, главы МИД стран-членов ЕС подтвердили твердую настроенность укреплять процветание, стабильность и устойчивость в регионе Черного моря.

«Совет ЕС отмечает повышение стратегического значения региона Черного моря для ЕС и призывает к более активному участию в региональном взаимодействии в соответствии с принципами глобальной стратегии ЕС и пересмотренной европейской политики соседства. Прежде всего, Совет ЕС подчеркивает важность использования новых возможностей для экономического развития, устойчивости и сплоченности в регионе и за его пределами», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее международный трибунал обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряка и вернуть корабли.