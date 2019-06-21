За сутки на Донбассе пострадали четыре бойца ВСУ – в ответ ликвидировали двух террористов, трех ранили

За минувшие сутки, 20 июня, боевики 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате были ранены трое украинских военнослужащих, один получил боевую травму.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

При обстрелах боевики пять раз применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Дважды обстреливали Павлополь – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета, трижды Водяное – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, окраину Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета, н.п. Березовая – из стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Чермалык – из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия, Пищевики – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинскхи защитников шесть раз. Населенный пункт Крымское – из стрелкового оружия, в районе н.п. Луганское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, Травневое – из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Майорска – из 82 мм миномета, Новолуганское – из миномета калибра 120 мм, н.п. Новозвановка – из 120 мм миномета и автоматического гранатомета.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружению, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 20 июня двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, как украинская полиция заочно сообщила о подозрении трем итальянским террористам, воевавшим на Донбассе