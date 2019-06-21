ВВС Японии перехватили два российских бомбардировщика, которые нарушили воздушное пространство

Японские военные сообщили, что воздушное пространство страны пересекли два российских самолета. Истребители Японии перехватили российские самолеты.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

20 июня Министерство обороны Японии сообщило, что два российских бомбардировщика Ту-95 приблизились к южным японским островам. Сообщается, что один из самолетов дважды пересек японское воздушное пространство над островами Дайто, возле Окинавы, и Хачиджо, южнее столицы – Токио. После этого оба самолета пролетели вдоль северо-восточной части Японии и острова Хоккайдо, перед возвращением в Россию.

В Минобороны России заявили, что во время выполнения этой операции не было нарушения границы.

Генеральный секретарь правительства Японии Йосихиде Суга заявил, что в данный момент правительство анализирует намерения России в связи с этим инцидентом.

Также власть Японии сообщает, что состоянием на конец марта военные силы Японии около 1000 раз перехватывали иностранные самолеты, нарушающие границы страны. Больше 340 инцидентов было с участием российских самолётов и еще 638 – китайских.

Напомним, на Донбассе патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал летающий объект в небе над оккупированным населенным пунктом Старобешево. С помощью оптических средств наблюдения патруль СММ определил, что летающий объект – это самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом, предположительно Туполев ТУ-95 (стратегический бомбардировщик) или Туполев ТУ-142 (противолодочный самолет).