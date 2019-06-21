«ДНР, вперед!»: Двух ирландцев, размахивающих российским флагом в аэропорту, не пропустили через границу Украины

Пограничники не пропустили в Украину двух ирландцев. Во время посадки самолета они достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: «ДНР, вперед!».

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Во время беседы с иностранцами пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сообщил, что якобы планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, по словам иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Также у мужчин отсутствовали билеты на обратный рейс.

Во время посадки самолёта ирландцы вели себя очень провокационно: они достали запрещенную в Украине символику и начали ей размахивать, крича «ДНР, вперед!».

Впоследствии, при осмотре багажа ирландцев, пограничники в их вещах обнаружили предметы, носящие пропагандистский и провокационный характер, в частности другую национальную символику РФ и георгиевские ленты.

Их не пропустили через государственную границу, а также запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Для принятия соответствующих мер была проинформирована Нацполиция.

Напомним, как в Донецкой области уволили прокурора, которая в соцсети ставила «классы» под постами в поддержку «ДНР».