Корректировщика огня, помогавшего террористам обстрелять Мариуполь, приговорили к девяти годам тюрьмы

В Мариуполе суд признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона «Восточный» и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на судебный реестр.

В приговоре сообщается, что осужденный по собственной инициативе передавал боевикам группировки «ДНР» данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ и других военных формирований Украины в Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области.

Кроме того, Кирсанов передавал информацию боевикам о результатах обстрелов членами группировки «ДНР» поселков Заря, Гнутово, Виноградное, а также микрорайона «Восточный». Согласно приговору, во время обыска по месту жительства обвиняемого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В свою очередь, Кирсанов заявлял, что он не признает свою вину по предъявленному ему обвинению, а также отрицал доказанность прокурором факта принадлежности «ДНР» к террористическим организациям и принадлежности его контактов к любым незаконным формированиям.

Он также утверждал, что изъятый ​​у него револьвер системы «Наган» образца 1895 является антиквариатом, а изъятая граната – учебная. В то же время, эту позицию полностью опровергли выводы экспертов.

Поэтому суд признал Кирсанова виновным в совершении уголовных преступлений, по статьям о «создании террористической группы или террористической организации» и «незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

Срок наказания исчисляется с 18 июня 2019 года. Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы в 2016 году, однако он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно.

В результате обстрела «Восточного» российско-террористическими войсками погиб 31 человек, 117 были ранены.