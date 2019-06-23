В СИЗО, где содержится Бекиров, началась эпидемия кори, – омбудсмен Денисова

В Семферопольском СИЗО, где удерживают тяжелобольного украинского активиста Эдема Бекирова, произошла вспышка кори.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в СИЗО, где удерживают тяжелобольного украинского активиста Эдема Бекирова, произошла вспышка кори.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Так, она отметила, что Эдем Бекиров ранее не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета очень высока возможность его заражения, что является крайне опасным.

«Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО является крайне опасным», - подчеркнула Денисова.

Денисова добавила, что по словам адвокатов активиста, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа, активиста вывозили на краткосрочное обследование.

Кроме этого, Людмила Денисова заявила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой выполнить решение ЕСПЧ и проинформировала ее об эпидемии кори в Симферопольском СИЗО, которая является угрожающей для жизни крымского татарина.

Как известно, в оккупированном Крыму ФСБ РФ задержала крымского татарина Эдема Бекирова и предъявила мужчине с инвалидностью обвинение в организации тайников с боеприпасами для якобы будущих терактов. Бекиров является инвалидом I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце и у него ампутирована одна нога. Также врачи диагностировали у мужчины сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

В частности, 10 января, в подконтрольном России Верховном суде Крыма рассматривали апелляционную жалобу на арест крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Его оставили в СИЗО, а адвокат заявил, что это может угрожать его жизни.