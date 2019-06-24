Суд арестовал пограничника, выдавшего террористам информацию для покушения на украинского разведчика

Суд арестовал военнослужащего Госпогранслужбы, который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, выдал террористам информацию об украинском разведчике и его семье.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Судя по всему, речь идет о покушении на командира спецназа военной разведки Министерства обороны Украины. Тогда гражданин РФ взорвал его автомобиль.

Ранее СБУ задержала двух граждан РФ и шесть их пособников, которые подозреваются в этом покушении и убийстве двух высокопоставленных украинских разведчиков – Максима Шаповала и Александра Хараберюша.

Впоследствии выяснилось, что информацию террористам выдавал пограничник. 12 июня его взяли под стражу, его подозревают в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт.