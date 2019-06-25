«Собирался воевать за Россию против США»: Луганские пограничники задержали российского боевика

23 июня Луганские пограничники задержали в зоне ООС россиянина, который направлялся к боевикам «ЛНР». Он собирался «воевать за Россию против США».

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Мужчина был задержан пограничниками возле села Марковка. Он пересек границу незаконно и имел при себе военный билет.

В службе установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ, уроженцем Воронежа. Правонарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами. По словам мужчины стало известно, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой «ЛНР». В дальнейшем решено было вступить в незаконные вооруженные формирования и воевать за Россию против США.

Пограничники привлекли россиянина к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Напомним, на Луганщине задержали боевика «ЛНР» – он пожаловался на плохое отношение командиров и тяжелые условия труда. А ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали на линии разграничения на Донбассе диверсанта, пытавшегося проникнуть в тыл украинских войск для подготовки и проведения диверсий на военных объектах в районе села Новомихайловка Донецкой области.