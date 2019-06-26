Украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж, попросил о помиловании

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж, подал прошение о помиловании.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, сообщает «theБабель».

- Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает, но, как вы понимаете, это очень тонкая материя и окончательное решение отложено до наступления определенных условий, - сказал Алексей Стук.

Однако заместитель генпрокурора не уточнил, о каких условиях идет речь.

Павел Шаройко – собственный корреспондент «Украинского радио» в Беларуси. Журналиста задержали в Минске 25 октября 2017 года. Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный журналист создал агентурную сеть, в которую входили граждане Беларуси. Против Шаройко возбудили уголовное дело по статье «шпионаж». Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Ранее КГБ Беларуси заявлял, что украинца могут помиловать.