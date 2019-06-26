В Киеве за финансирование терроризма задержали сына владельца Луганского водочного завода – у него нашли удостоверения участника войны за РФ и бойца ЛНР

В Киеве задержали сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали за финансирование терроризма сына гендиректора ликеро-водочного завода «Луга-Нова» и его заместителя Леонида Держака.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

«Вместе с СБУ задержали гражданина Д. Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ Луга-Нова - одного из основных спонсоров террористов с ЛНР. Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины! Хотя есть в этом деле и еще один непростой вопрос - не отпустит сепаратиста суд на домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Н. Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательным мерой», – написал Луценко.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в соцсети уточнила, что обыск с задержанием 25 июня провела прокуратура Киевской области и СБУ на основании постановлений следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, предусмотренного частью 1 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины («Осуществление финансирования отдельной террористической организации»).

«В ходе расследования установлено, что гражданин Украины Д. периодически проживает в г. Киеве и на территории временно оккупированного г. Луганск, где работает в должности заместителя генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки «Луганская народная республика», действующего на временно оккупированных территориях Луганской области», – говорится в сообщении.

Также при обыске у Держака изъяли удостоверение ветерана боевых действий от Миноброны Российской Федерации и «удостоверение военнослужащего ЛНР».

Напомним, как СБУ закрыла дело против Ахметова и Ко о финансировании боевиков «ЛДНР» с мотивацией, что «отсутствует состав преступления».