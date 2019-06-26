Украинские войска отвели с позиции возле Станицы Луганской – это предусмотрено мирными переговорами в Минске

Украинские военные 26 июня отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска «Станица Луганская» на границе с оккупированной частью Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. За разведением войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

«По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока неизвестно, отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по разведению сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи», - сообщили в пресс-центре.

Напомним, что в начале июня Кучма заявлял, что на мирных переговорах в Минске была достигнута договоренность о разведении сил и средств у Станицы Луганской с 10 июня.