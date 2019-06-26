РФ может передать Украине пленных моряков, если их будут судить по российским законам – в МИД считают это предложение неприемлемым

РФ готова передать Украине захваченных в плен моряков, если их будут судить по российским законам. В МИД Украины сообщили, что это предложение является «неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по вопросам иммунитета военных кораблей».

Об этом сообщает МИД Украины.

Вчера МИД Украины получил ноту МИД РФ с предложением передачи пленных Украине под письменные гарантии их уголовного преследования по российским законам.

«В связи с этим требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24-х украинских моряков», - говорится в сообщении.

Кроме того, Украина уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву об этом инциденте.

25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.