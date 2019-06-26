Журналисты заявили, что кандидат на должность главы Одесской ОГА может быть связан с пророссийскими деятелями

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Кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков владеет бизнесом в Одессе по торговле металлоломом и вывозит его в «Молдавский металлургический завод». Также он может быть связан с пророссийскими деятелями.

Об этом сообщают «Схемы».

По данным журналистов, Андрейчиков якобы «в непризнанном Приднестровье кормит пророссийских сепаратистов».

«Особое внимание привлекает его участие в закрытом охотничьем клубе «Охотник-2007». Среди основателей этой организации вместе с Андрейчиковым Дмитрий Череп – одесский бизнесмен, которого в 2015 году осудили на 5 лет за планы захватить местную власть. Он должен был разместить 50 вооруженных лиц в городе, которые должны были прибыть из так называемых «ДНР»/«ЛНР». В новом «сепаратистском» правительстве Одессы он должен был занять руководящую должность. Череп свою вину признал и пошел на сделку со следствием».

«Второй партнер Андрейчикова по «охотничьему клубу» - Сергей Кушнир. Он в Одесской области руководит пророссийской партией «Родина», которая выступает за федерализацию Украины и признание русского языка вторым официальным в Украине. Руководитель этой партии Игорь Марков после Революции Достоинства бежал в Россию», - сообщает издание.

Вадим Богданов

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