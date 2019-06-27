Под Мариуполем создадут демилитаризованную зону, а границу с РФ будет патрулировать ОБСЕ, - Генштаб

Заместитель командующего ООС, руководитель подгруппы по вопросам безопасности в Минском процессе генерал-майор Богдан Бондарь рассказал о демилитаризованной зоне в районе Мариуполя и об организации контроля на участках границы с Россией, временно неподконтрольных Украине.

Об этом Бондарь рассказал в комментарии фонду «Вернись живым».

По его словам, в Минске была достигнута договоренность о создании свободного от тяжелого вооружения и техники района.

«Это — юг, направление Мариуполя. На той территории, которая временно не контролируется Украиной. И эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых Новоазовск. Это (демилитаризация. — ред.) может касаться, пока, только этого района», – сказал он, уточнив, что речь идет только об этом районе под Мариуполем.

Также он отметил, что остается еще создание зоны безопасности на участке российско-украинской границы, который, пока, также Украиной не контролируется.

«Планируется, и уже есть такие договоренности, только Россия это все блокирует, выход СММ ОБСЕ патрулей для контроля этого участка в режиме 24\7, то есть круглосуточный режим контроля, чтобы не допустить перемещения оружия и боеприпасов с территории России в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это пункты, над которыми мы будем работать, в том числе, в Минском процессе», – рассказал заместитель командующего ООС.

Напомним, украинские войска отвели с позиции возле Станицы Луганской – ответный шаг сделали и террористы.