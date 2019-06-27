Осужденного Россией украинского политзаключенного уже пять месяцев держат в Харьковской колонии

Сергей Литвинов, украинский политзаключенный, осужденный в России по сфабрикованным обвинениям, уже пять месяцев отбывает наказание в Украине.

Об этом сообщает «Громадське», которому данную информацию подтвердили в Диканевской колонии №12.

По словам заключенного, он отбывает наказание с 1 марта 2019 года. Статья, по которой он отбывает наказание – разбой, соответствует статье, по которой его осудили в России.

В России он провёл в заключении 5 лет. Руководство Диканевской колонии также подтвердило, что ему осталось провести в заключении еще 3,5 года.

«Я сам не понимаю, что здесь делаю, меня депортировали на родину из Магадана. В Магадане в суде мне сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома, но Украина не могла такого сказать. Привезли меня в Старобельск в СИЗО, заседание Беловодский суд (районный суд в Луганской области — ред.) проводил без меня, и суд уже меня отправил сюда в исправительную колонию». – ответил Литвинов на вопрос «Громадського» о том, как он попал в Украину.

Также он добавил, что написал письмо с просьбой о помиловании президенту Украины Владимиру Зеленскому. Руководство колонии подтвердило эту информацию.

Напомним, уроженца села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону, когда он там лечился - у него было воспаление челюсти, а больница в Станице тогда была захвачена боевиками самоназванного «ЛНР».

Россияне его обвинили в том, что он в составе украинского батальона «Днепр-1» «убивал мирных жителей в селах Луганщины».

Ему грозило 25 лет тюрьмы. Но адвокат Виктор Паршутикин смог добиться изменения статьи на «разбой», доказав, что жертв с такими фамилиями, которые были в материалах дела и которых якобы убил Литвинов, не существовало в принципе. Так же как и то, что батальон «Днепр-1» никогда не воевал в Луганской области.

В конце суд Ростова признал его виновным в том, что он якобы украл для нужд батальона два автомобиля. На суде же был подставной потерпевший, чьи автомобили якобы пропали.

«Я никогда не видел этого человека, и никогда ничего не крал, я простой колхозник», - говорит Литвинов.

Также адвокат Паршуткин доказал, что Литвинова пытали на допросах, и при задержании.

«Меня подвязывали на дерево, пускали по мне ток, стреляли между ног, я терял сознание, они себя называли людьми Захарченко (экс-главаря «ДНР»)», - рассказал он Громадскому.

Но суд Ростова признал Литвинова виновным в разбое и приговорил к 8,6 годам заключения. В 2016 его этапом переправили в колонию Магадана.

«Мне писали письма Климкин, Чернышев, дети из Украины писали. А здесь вы ко мне первые приехали, и еще мой адвокат приезжает», - говорит заключенный.

В июне 2016 года Литвинов даже передал через адвоката заявление с требованием от России официальных извинений за незаконное уголовное преследование. Генпрокуратура РФ извинилась перед осужденным украинцем.

Литвинов раз в неделю звонит из колонии родным. Они не в состоянии из-за финансовых затруднений приезжать к нему с передачами. «Мне нужна и еда, и одежда, и обувь, и сигареты, средства гигиены, белье, вы же передадите это туда в Киев?» - спрашивает Литвинов.

Напомним, оккупированный Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого. А госдепартамент США осуждает решение РФ приговорить украинского политзаключенного Павла Гриба к шести годам тюремного заключения.