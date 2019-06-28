На Донбассе боевики 37 раз обстреливали ВСУ – пострадали трое украинских военнослужащих

На Донбассе за прошедшие сутки, 27 июня, террористы 37 раз нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получили ранения и еще двое – боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: возле Опытного, Старогнатовки, Лебединского, Красногоровки, окрестности Новотроицкого и Павлополя, в районе Воядного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции обстреливали 18 раз: в районе населенного пункта Хутор Вольный, возле Золотого-4, окрестности Новгородского, возле Новолуганского, возле Орехового и в районе Луганского, окрестности Светлодарска.

Кроме этого, боевики применили гранатометы и минометы в районе Южного, Крымского, Зайцевого и Лопаскино.

По данным разведки, 27 июня трое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле Широкиного – из стрелкового оружия; окраины Опытного - из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны один раз: недалеко от населенного пункта Новгородское – из минометов калибра 120 мм.

Напомним, что согласно достигнутым договоренностям в Минске украинские войска отвели с позиции возле Станицы Луганской – ответный шаг сделали и террористы.