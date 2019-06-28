Боевики «ЛДНР» доставили в Минск пленных украинских военных

Из Донбасса в Минск прибыли пленные украинцы, которых Украине согласились передать сепаратисты ЛДНР.

Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает телеканал «112 Украина».

Как известно, 27 июня, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук встретился с главами группировок «ЛНР» и «ДНР» и договорился об освобождении четверых пленных.

В Минск украинцев доставили на самолете из Ростова-на-Дону. У пленных, которых готовят к передаче, при себе есть украинские документы.

Так, возвращается военный Дмитрий Великий. Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии осудили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.

Также вернется Яков Веремейчик, которого члены незаконных вооруженных формирований взяли в плен 25 мая 2018 года. На него сепаратисты завели несколько уголовных дел.

Третий освобожденный военный - Максим Горяинов, старшина 53 ОМБр. Его взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы.

Освобожден из плена также Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напомним, что РФ готова передать Украине захваченных в плен моряков, если их будут судить по российским законам. В МИД Украины сообщили, что это предложение является «неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по вопросам иммунитета военных кораблей».