В Украине воюют тысячи российских солдат, – экс-директор ЦРУ

Американский генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, заявил, что по оценкам США, в конфликте на Донбассе задействованы несколько тысяч российских военнослужащих.

Об этом он заявил в интервью «Новому времени».

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011—2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

Петреуса попросили прокомментировать нынешний объем военной поддержки США для Украины: Конгресс выделил 200 миллионов долларов США в текущем году и еще 250 миллионов – в следующем.

«Давайте сразу поясним, что этот бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины системна и постоянна. И мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед лицом вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат», – отреагировал на вопрос Петреус.

Он также назвал «позитивным шагом» предоставления Украине противотанковых комплексов «Javelin» администрацией Дональда Трампа и подчеркнул важность усилий администрации Обамы для того, чтобы это стало возможным.

«200 миллионов долларов вместе с той суммой, которую предоставляют другие союзники, это будет уже вполне серьезная сумма денег», – оценил Петреус выделяемый Украине объем средств.

Именно поэтому, по его словам, для США и других союзников Киева важно убедиться, «что Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане».

«И, конечно же, это все нужно рассматривать в контексте всей Украины. Мы видим результаты [президентских] выборов, которые показывают чаяния украинцев — они хотят борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, а также продолжения других весьма важных реформ», – добавил американский генерал.

Напомним, что в Сенате США призвали вооружить Украину «на земле, море и в воздухе».