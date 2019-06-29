Действиями отравителей Скрипалей руководил генерал российской разведки, - СМИ

Действиями группы подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля мог руководить старший офицер российской военной разведки Денис Сергеев.

Об этом говорится в расследовании программы «ВВС Newsnight», сообщает «Левый берег».

Еще в феврале британские газеты сообщали, что одновременно с российскими агентами Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига) в Лондон прибыл некий Сергей Федотов, также участвовавший в операции. Группа Bellingcat и российское издание «The Insider» тогда опубликовали материал, в котором сообщалось, что на самом деле Федотова могут звать Денис Сергеев.

«ВВС» удалось установить, что Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Он был руководителем оперативной группы и, будучи в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве. Сергеев прибыл в лондонский аэропорт Хитроу утром в пятницу, 2 марта 2018 года, и улетел во второй половине дня в воскресенье, 4 марта. В этот же день отравляющее вещество «Новичок» нанесли на ручку входной двери Сергея Скрипаля.

Данные биллинга мобильного телефона Сергеева показали, что утром 3 марта он мог встречаться на набережной Темзы с Петровым и Бошировым, которые вскоре после этого сели на поезд до Солсбери, где жил Скрипаль.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов (настоящие имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Они прибыли в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд – нервно-паралитическое вещество «Новичок» - на дверную ручку дома Скрипаля.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Но 8 июля 2018 года от «Новичка» скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, ставшая случайной жертвой отравителей.