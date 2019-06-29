Президент России заявил, что решение по пленным украинским морякам примут только после того, как их осудят в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что решение по пленным украинским морякам примут после того, как в РФ закончат суд над ними.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Президент РФ говорит, что на саммите «Большой двадцатки» в Японии президент США Трамп поднял вопрос о судьбе украинских моряков, которые находятся за решеткой в ​​России.

- Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или во время нашей встречи. Но президент США сделал ее одной из приоритетных во время нашего общения на саммите, - сказал Путин. - Решения пока нет. У нас идет судебный процесс. Нужно дождаться, будем потом решать.

Также Путин опроверг информацию, которая накануне появилась в СМИ, что освобождение моряков связано с возвращением России в ПАСЕ.

Отметим, издание «Европейская правда» сообщило, что возвращение российской делегации в ПАСЕ было частью плана, о котором страны Запада и Россия договорились за спиной Украины. Другой частью должно было стать освобождение украинских моряков, взятых в плен Россией.

«10 дней назад во время визитов Зеленского в Париж и Берлин украинскому президенту дали понять, что на уступки придется идти, и у Украины нет другой опции, как с этим смириться. По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы», - говорится в публикации.

Напомним, в мае Международный трибунал ООН по морскому праву приказал России немедленно освободить 24 захваченных моряков и вернуть три корабля Украине. Это решение стало временной мерой по иску Украины о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

Через месяц Россия должна была отчитаться трибуналу о выполнении решения. Однако вместо этого российский МИД 25 июня направил украинской стороне ноту с просьбой предоставить «письменные гарантии участия и продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством».

В ответ на это украинское внешнеполитическое ведомство направило свою ноту, где выразило «решительный протест по поводу невыполнения РФ приказа Международного трибунала по морскому праву и продолжения незаконного удержания 24 украинских моряков».

Эта нота украинского министерства вызвала негодование со стороны президента Владимира Зеленского. По его словам, министр Павел Климкин не поставил его в известность об этом шаге. Зеленский добавил, что такие действия министра могут поставить под угрозу освобождение украинских моряков.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предложение России, чтобы Украина присоединилась к процессу над пленными украинскими моряками.