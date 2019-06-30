У «Газпрома» проблемы со строительством «Северного потока-2» в обход Украины – Дания не дает разрешения на работы

Компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, прекращая таким образом процесс рассмотрения заявки продолжительностью более двух лет.

Об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг, сообщает «Громадське».

- Этот шаг был необходим, поскольку больше чем за два года с момента подачи этой заявки прежнее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято, - пояснил он.

Но компания продолжит работу с датскими компетентными органами для достижения согласия по маршруту на континентальном шельфе.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Палаты представителей США единогласно поддержал законопроект о введении санкций против российского морского газопровода «Северный поток-2».

В то же время в Германии предложили включить «Северный поток-2» в свою энергетическую стратегию. Сообщалось, что «Северный поток-2» готов уже на 59%. Сейчас «Газпром» получил разрешения на строительство «Северного потока-2» во многих странах, через воды и территорию которых планируется прокладывать трубопровод, в частности в Финляндии, Швеции и Германии. В то же время, единственной страной, которая пока не предоставила «Газпрому» разрешение на строительство газопровода, является Дания. В то же время на рассмотрении у правительства Дании находится еще 2 альтернативных маршрута прокладки газопровода.

«Северный поток-2» нацелен на поставку российского газа в ЕС в обход Украины и восточных государств-членов Евросоюза. Первая ветвь (Nord Stream-1) функционирует с 2011-2012 годов. Вторая ветвь должна позволить «Газпрому» поставлять российский газ в ЕС без использования украинской газотранспортной системы.