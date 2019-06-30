Оккупационные власти Крыма считают, что Украина нанесла ущерб полуострову в 39,5 миллиардов долларов

Так называемая «упущенная выгода» Крыма от действий Украины до аннексии полуострова Россией равна 2,5 триллиона рублей (39,5 миллиарда долларов).

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на пресс-службу «Госсовета» оккупированного Крыма.

По данным «зампреда парламентского комитета по экономической политике» Ольги Виноградовой, такая сумма получилась по итогу анализа показателя внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы.

Как сообщила чиновница, власти Украины направляли на содержание сетей ЖКХ на пять процентов ниже нормы. Из-за этого в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87 процентов, по водопроводным и насосным – 76 процентов, по канализационным – 54 процента, сети водоснабжения – 55 процентов.

Отдельно отметили потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины – общий ущерб оценен в миллиард рублей, недополученная выгода – в полтора миллиарда рублей.

Впервые идею подсчета «ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины», озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для этого в госдуме и «Госсовете Крыма» были сформированы специальные рабочие группы.

Напомним, что ранее Зеленский назначил юриста-международника своим постоянным представителем в Автономной республике Крым.