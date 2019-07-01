«Пообещали – работайте»: Политзаключенный Павел Гриб обратился к украинским властям

Отец украинского политзаключенного Павла Гриба опубликовал письмо-обращение сына украинским властям из российского СИЗО.

Текст письма опубликован на странице отца в Facebook.

В своём письме он обратился к украинской власти, депутатам и Президенту с просьбой решить судьбу всех политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ.

Он указывает на то, что с прошлого обмена пленными прошло немало времени, и что в заточении томятся более ста человек за то, что бросили вызов российской агрессии.

«Нас заставляют страдать, издеваются над нашим достоинством и нашим характером, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались, изменили и разочаровались в том, за что боремся, во что верим. Но несмотря на все, мы остаемся верными нашей идее и Родине, за которую нам не жалко отдать самое ценное - нашу жизнь.» - говорится в его сообщении.

Он призывает украинскую общественность: деятелей культуры, военных, волонтёров, всех неравнодушных к их проблеме, сказать своё слово «дома, на работе, в социальных сетях, в СМИ».

Он заключает, что за всеми заботами, событиями, выборами люди перестают замечать проблему политзаключенных, и что всё больше патриотов с каждым днём попадают в плен к российским боевикам.

«Любая власть должна нас слышать. Любая другая политика в этом направлении, является государственной изменой. Мы так же уверены, что украинские патриоты никакой измены не допустят. Все пленные и политзаключенные на это надеются и верят в победу. Мы ждем официальной реакции и главное - действий власти. Время пошло. Пообещали - работайте.» - заключил он.

Напомним, российский суд признал 20-летнего Павла Гриба виновным по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ - содействие террористической деятельности. По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26.

Сын бывшего пограничника, а ныне военного капеллана Игоря Гриба Павел поехал в Гомель 24 августа, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете, и пропал. Его отец поехал на поиски сына и узнал, что ФСБ России обвиняет его в совершении террористического акта. В свою очередь, белорусские пограничники заявили, что не располагают информацией о местонахождении парня. Консул Украины в Минске сообщил, что Павла Гриба нет среди задержанных в СИЗО Беларуси.

Журналисты связались с девушкой, с которой должен был встретиться Павел Гриб в Гомеле. Ею оказалась 17-летняя жительница города Сочи. В телефонном разговоре она призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь, а заставила ее это сделать ФСБ России. Девушка также находится под следствием, по той же статье, что и Павел Гриб - террористическая деятельность.

Павел Гриб не служил в АТО и имеет инвалидность. Его отец, Игорь Гриб, считает, что сына похитили из-за его патриотических взглядов.

Добавим, госдепартамент США осуждает решение РФ приговорить украинского политзаключенного Павла Гриба к шести годам тюремного заключения.