Террористы на Донбассе обстреляли санитарный автомобиль 36-й бригады – погибло два военных медика

Ирина Шевченко На Донбассе террористы обстреляли из противотанковой ракеты автомобиль «Хамви», на котором украинские военные медики эвакуировали раненного.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Обстрел произошел возле населенного пункта Водяное. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС – получили ранения. Позднее раненная военная медик умерла в больнице от ран.

«Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм», - сообщили в штабе.

Погибшие воин и медик служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, которая дислоцируется, в том числе, и в Николаеве. Во время обстрела погибли старший матрос Сергей Майборода и старший матрос Ирина Шевченко (жительница Херсона - ПН).