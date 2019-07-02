На Донбассе снайпер боевиков ранил двух волонтеров-медиков

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На автомобильной дороге между Марьинкой и Красногоровкой снайпер боевиков ранил двоих волонтеров-медиков.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

В полицию поступило сообщение от работников Центральной городской больницы Курахово о предоставлении медицинской помощи двум лицам, которые, по их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле.

Сейчас пострадавшие, одному из которых 42 года, а другому - 32, находятся в военном госпитале Покровска.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним, 1 июня террористы на Донбассе обстреляли санитарный автомобиль 36-й бригады – погибло два военных медика.

Роман Свиридов

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