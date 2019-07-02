«Мы не отошли с позиций, а в каком-то смысле их улучшили», - Генштаб о разведении сил у Станицы Луганской

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Заместитель командующего штаба операции Объединенных сил на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь заверил, что военные ВСУ не отошли с позиций возле Станицы Луганской, где состоялось разведение сил, а улучшили их. 

Об этом Бондарь заявил в эфире Громадського.

«Мы улучшили в определенном смысле и заняли позиции, скажем так, более подготовленные. В том числе, возможностями противодействия артиллерии боевиков, противотанковых ракетных комплексов, как это было, например, с санитарным автомобилем», — рассказал генерал-майор.

При этом он отметил, что вместе с тем, удалось заставить боевиков существенно изменить позиции.

«Мы заставили боевиков отступить с нашего берега и реально отойти на 1500-1600 метров от тех позиций на которых они находились», — подчеркнул Бондарь.

Напомним, украинские войска отвели с позиции возле Станицы Луганской – ответный шаг сделали и террористы.

Роман Свиридов

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