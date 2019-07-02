На Донбассе наблюдатели ОБСЕ обнаружили российскую станцию радиопомех

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе станцию радиопомех Р-378а, которую производит российский концерн «Созвездие».

Об этом сообщается в отчете миссии.

«30 июня патруль СММ видел одну автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в населенном пункте Кадиевка (бывший Стаханов; 50 км на запад от Луганска)», - говорится в сообщении.

Автоматизированная станция радиопомех Р-378А предназначена для обнаружения и подавления линий радиосвязи противника.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала у боевиков на Донбассе новейшие системы российского вооружения.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор