Опубликовано видео, как украинские военнослужащие уничтожили позицию боевиков и заставили их покинуть свои позиции

Украинские военнослужащие уничтожили позицию боевиков в Луганской области, заставив их убегать.

Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, в зоне ответственности 54-й механизированной бригады была расположена позиция террористов, с которой регулярно осуществлялись провокационные обстрелы. Бойцам ООС поступил приказ «надолго заткнуть боевиков».

Боевая-разведывательная группа К-2 подняла в небо дрон, с помощью которого корректировала огонь в онлайн режиме. Все боеприпасы попали точно в цель, в результате чего вражеский блиндаж был разрушен. Примечательно, что сами боевики даже не попытались сбить украинский дрон. Вместо этого они начали убегать со своей позиции, однако, одному из них это не удалось.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как бойцы ВСУ уничтожили на Светлодарской дуге два БМП боевиков.