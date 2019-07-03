Россия приостановила «ракетный договор» с США – он предполагал уничтожение ракет средней и меньшей дальности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора с США про ликвидацию ракет средней и меньшей дальности.

Закон опубликован на Официальном интернет-портал правовой информации РФ.

«Остановить действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987», - говорится в указе.

Там же уточняется, что решение про возможное возобновление данного договора будет приниматься президентом РФ.

Договор о ракетах средней и малой дальности был подписан главами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Согласно документу, обе страны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.

Заметим, в Министерстве иностранных дел России считают, что заявления о восстановлении ядерного оружия Украины являются посягательством на основы современного миропорядка. А СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.