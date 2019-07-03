Суд отпустил из-под стражи переводчика Гройсмана, обвиняемого в работе на спецслужбы РФ

Голосеевский районный суд Киева во вторник, 3 июня, освободил из-под стражи бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в работе на российские спецслужбы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

«Суд освободил С.Ежова прямо в зале заседаний под домашний арест», – написал адвокат.

Как известно, Служба безопасности Украины задержала Ежова по подозрению в госизмене 20 декабря. Его обвиняют в передаче спецслужбам РФ материалов о встречах премьера с иностранными чиновниками, в том числе с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и верховным представителем ЕС Федерикой Могерини.

Напомним, что 25 июня Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в госизмене и терроризме «легкие» меры пресечения.