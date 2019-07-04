«Не называть жителей Донбасса сепаратистами и выполнять минские договоренности »: Путин назвал условия для «конструктивного диалога» с Зеленским

Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если Президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera, пишет ТАСС.

«[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их», - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что «граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему».

Путин отметил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.

«Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного «багажа», с которым придется разбираться новому Президенту», - считает он.

«И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», - заявил Путин.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Позже в РФ заявили, что готовы передать Украине захваченных в плен моряков, если их будут судить по российским законам. В МИД Украины сообщили, что это предложение является «неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по вопросам иммунитета военных кораблей».

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива.

Напомним, как Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «хорошим актером» и пояснил, что не поздравил его с избранием на пост Президента Украины, так как Зеленский называет Россию врагом.