Наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение сил в Станице Луганской

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Наблюдатели ОБСЕ сделали несколько снимков с помощью дрона, подтверждающих что в районе Станицы Луганской, где состоялось разведение сил, больше нет вооружения.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter.

Напомним, украинские военные 26 июня отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска «Станица Луганская» на границе с оккупированной частью Донбасса.

Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. За разведением войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

А заместитель командующего штаба операции Объединенных сил на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь заверил, что военные ВСУ не отошли с позиций возле Станицы Луганской, где состоялось разведение сил, а улучшили их.

Владислав Фомин

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