Наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение сил в Станице Луганской

Наблюдатели ОБСЕ сделали несколько снимков с помощью дрона, подтверждающих что в районе Станицы Луганской, где состоялось разведение сил, больше нет вооружения.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter.

Напомним, украинские военные 26 июня отошли с одной из позиций, которая находилась перед пунктом пропуска «Станица Луганская» на границе с оккупированной частью Донбасса.

Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. За разведением войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

Вооружения, ранее зафиксированного по обе стороны от линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской. #ОБСЕ pic.twitter.com/sCIldhy8yb — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 июля 2019 г.

А заместитель командующего штаба операции Объединенных сил на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь заверил, что военные ВСУ не отошли с позиций возле Станицы Луганской, где состоялось разведение сил, а улучшили их.