Украинский спецназ на оккупированном Донбассе задержал террориста – важного свидетеля по делу сбитого «Боинга»

Служба безопасности Украины задержала и суд арестовал бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха.

Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на адвоката Романа Гонтарева.

- Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого, - сообщил защитник.

Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля. Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.

Ранее сепаратисткие СМИ сообщили, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета «Malaysia Airlines» рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом «Бук» 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Напомним, что ранее Международная следственная группа рассказала о деле «Боинга», сбитого Россией, а СБУ объявила четырем фигурантам подозрения.