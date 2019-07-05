Боевики за сутки 30 раз обстреливали ВСУ – один украинский боец погиб, шесть пострадали

На Донбассе за минувшие сутки, 4 июля, пророссийские террористы 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий, трое бойцов получили ранения, еще трое – боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: в районе Опытного, Лебединского, Березового, Песок, Авдеевки, Водяного, Марьинки, Красногоровки и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировали 14 обстрелов: на позициях вблизи Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Вольный и Золотого-4.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 4 июля двое оккупантов убиты, еще один – ранен.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: у Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Николаевки, Крымского и Новотошковского. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, как террористы обстреляли санитарный автомобиль 36-й бригады, в результате чего погибло два военных медика.