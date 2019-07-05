Похитили из квартиры и вывезли на инвалидной коляске: Появились подробности спецоперации СБУ по захвату в Донецке важного свидетеля

В СМИ опубликовали подробности похищения украинскими спецслужбами на территории ДНР важного свидетеля крушения самолета «Malaysia Airlines» рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом «Бук», Владимира Цемаха.

Об этом сообщает «BBC News».

Как известно, 4 июня стало известно, что в Киеве суд арестовал на 60 суток бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады» террористической «ДНР» Владимира Цемаха, которого похитили на территории так называемой «ДНР».

Дочь Владимира Цемах Мария рассказала журналистам, что первым исчезновение мужа заметила его жена, которая вернулась 27 июня с работы и увидела дома следы крови и борьбы.

Следующие сутки его родственники пытались организовать поиски пропавшего, а к вечеру 28 июня получили письмо от адвоката из Киева, что на следующий день суд рассмотрит вопрос об аресте Цемаха.

Если все описанное дочерью и адвокатом Цемах правда, то операцию по его задержанию украинские спецслужбы провели глубоко в тылу от линии соприкосновения. Снежное расположено в 20 километрах от границы с Россией, ближайшая точка линии фронта – в 45 километрах от города, а в ближайший пункт пропуска «Майорское», через который пересекают линию соприкосновения – более 80 киломтров.

«Какой смысл похищать из глубокого тыла? По словам адвоката, мы знаем, что это сделали сотрудники СБУ, и его в обход блокпостов вывезли непосредственно через линию разграничения», – утверждает дочь задержанного.

В Telegram-каналах, где через несколько дней после исчезновения впервые начали обсуждать возможное задержание Цемаха украинскими спецслужбами, выдвигали и другие версии.

Так, донецкий пророссийский публицист Роман Манекин, который одним из первых рассказал о возможном задержании Цемаха, в своем блоге написал со ссылкой на бывшего сослуживца пропавшего, что того «на собственной машине вывезли через один из пунктов пропусков («Марьинка») на тележке под видом парализованного отца по поддельным документам».

Мария Цемах сказала журналистам, что связывает задержание своего отца с тем, что в 2014 году «он был начальником противовоздушной обороны» в Снежном.

«Боинг теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он числился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом», - рассказала она.

«Когда был сбит Боинг, он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту. Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле», - уверяет женщина.

Напомним, что ранее Международная следственная группа рассказала о деле «Боинга», сбитого Россией, а СБУ объявила четырем фигурантам подозрения.