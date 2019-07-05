«С братом он не общается из-за политических разногласий», - близкие родственники нового главы Донецкой ОГА живут на оккупированном Донбассе

Родители нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко живут на оккупированном Донбассе и считают себя украинцами, а его брата обвинили в работе на террористов.

Об этом сообщили в Администрации Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля в Краматорске представил нового председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко. Зеленский также прокомментировал информацию о семье Павла Кириленко на оккупированной территории и брате, который, по сообщениям СМИ, сотрудничает с оккупантами.

- Родители считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Относительно брата – для Павла это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. С братом он не общается из-за политических разногласий. Сам Павел уехал с оккупированной территории и работает в Украине с первых дней оккупации. Много разбитых семей из-за войны. Прошу не делить нас на своих и чужих, людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они украинцы, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Со своей стороны Павел Кириленко поблагодарил Президента за доверие и подчеркнул, что все поставленные задачи будут выполнены.

- Я уверен в плодотворном сотрудничестве с правоохранительными органами, с органами местного самоуправления, с райгосадминистрациями, а также с объединенными территориальными громадами после того, как они будут созданы, - заявил новоназначенный председатель Донецкой ОГА.

Сайт «Инфорезист» сообщает, что с 2016 года в базе «Миротворец» числится, вероятно, брат нового главы Донецкой ОГА Евгений Кириленко, который работает на незаконные формирования террористов «Оплот» и «5-й омсбр «ДНР». В Макеевке боевик был зарегистрирован по тому же адресу, что и Павел. Оба до российской агрессии служили в правоохранительных органах, но в момент вторжения оккупантов в Украину Евгений принял сторону захватчика и стал оперативником в «МГБ ДНР».