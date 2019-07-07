ВСУ разгромили пророссийские силы на окраине хутора Вольного на Луганщине

Украинские военные разгромили позицию пророссийских боевиков на окраине хутора Вольного в Луганской области.

Об этом сообщает Юрий Мысягин в Facebook.

«Боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й механизированной бригады разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Отработали по всем целям. В результате были уничтожены: дзот, блиндаж, склад боеприпасов - до основания, КСП взвода - до основания, жилое помещение - до основания. Достали врага везде. Подвалы не помогли, достали и там. По подтвержденной информации живая сила не досчиталась: 3-200, 4-300», - написал Мысягин.

На видеоролике видно, как с помощью дрона украинские военные сначала исследуют территорию, а после наносят точечные удары по позициям боевиков.

В свою очередь представитель Народной милиции «ДНР» Даниил Безносов опубликовал похожий видеоролик, якобы атаки позиций ВСУ под названием «Марсиане продолжают работать».

На нём запечатлён удар одной ракеты по некому укрепленному сооружению, напоминающему бункер.

«В сети снова появилось видео работы марсиан. Судя по звуковому сопровождению, на Марсе тоже есть коммунисты», — прокомментировал Безносов опубликованное видео.

Напомним, экс-начальник бригады противовоздушной обороны террористической организации «ДНР» из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах признавался в интервью, что был свидетелем падения малайзийского «Боинга» MH17, сбитого российскими наемниками в июле 2014 года.